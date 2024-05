Bologna e Atalanta hanno stravolto la Serie A con il proprio calcio insurrezionale Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) A commentare laA sulc’è sempre Nicki Bandini, e questa settimana non poteva non parlare della storica qualificazione del. Ma nessuno poteva immaginarsi a inizio stagione che a decretare ufficialmente l’accesso alla massima competizione europea dei felsinei fossel’. Due squadre chel’ordine cosmico dellaA e ora “sono sedute” sopra Juventus (il Bolgona è terzo), Roma, Napoli, Lazio e Fiorentina. IldilaA Scrive Bandini: “C’è stata un’epoca in cui ildominava il...