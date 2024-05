Bologna - chiuso l’aeroporto per un allarme pistola | ma era solo un errore dei macchinari di controllo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Momenti di paura alMarconi di, rimastonel pomeriggio del 13 maggio per oltre un’ora, dalle 15 alle 16.15 circa, per motivi di sicurezza. Una decisione che ha spaventato i presenti all’interno della struttura e che ha provocato notevoli disagi ai passeggeri che attendevano di imbarcarsi, con alcune partenze che sono slittate anche di diverse ore e ritardi anche negli atterraggi degli aerei in arrivo, alcuni dei quali sono stati dirottati. Tutto è successo a causa dell’scattato improvvisamente durante alcuni controlli. Come chiarito dalla Questura di, l’sarebbe scattato per undi lettura causato da un nuovoo recentemente introdotto nello scale. Ilo – è ...

l'aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16 ndi oggi, lunedì 13 maggio. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia . Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e ...

pistola trovata in una valigia durante i controlli all' Aeroporto di Bologna : scalo chiuso per ragioni di sicurezza, voli dirottati o cancellati. Ma era un falso allarme

Aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza oggi pomeriggio . Il rinvenimento, stando a quanto riporta tgcom24, di una Pistola in una valigia da parte degli agenti Polaria ha causato la misura precauzionale che ha riguardato il dirottamento ...

Bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - Aeroporto di bologna chiuso per due ore e voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. È quanto trapela da fonti investigative. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, ...

“C’è una pistola in una valigia”, ma è un errore: voli dirottati e passeggeri fermi per due ore all’aeroporto di Bologna - “C’è una pistola in una valigia”, ma è un errore: voli dirottati e passeggeri fermi per due ore all’aeroporto di bologna - Nel primo pomeriggio di quest’oggi l’Aeroporto Marconi di bologna è stato improvvisamente chiuso per ragioni di sicurezza a seguito del ritrovamento di una pistola all’interno di una valigia da parte ...

Bologna, pistola trovata in un bagaglio, aeroporto chiuso e voli dirottati: ma è tutto un errore - bologna, pistola trovata in un bagaglio, aeroporto chiuso e voli dirottati: ma è tutto un errore - Panico all'aeroporto Guglielmo Marconi di bologna, dove una pistola è stata trovata in un bagaglio. Indagini in corso ...