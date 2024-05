Bologna - allarme in aeroporto per una pistola in valigia Ma l' alert era errato

(Di lunedì 13 maggio 2024)dichiuso per motivi di sicurezza e tre voli in arrivo da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma dirottati su destinazioni alternative. Unscattato per la segnalazione di unain una. Ma, da quanto trapela da fonti investigative, si sarebbe trattato di un errore. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, un nuovo macchinario arrivato di recente all’che, non è ancora chiaro se per errore umano o tecnico, avrebbe creato unin quanto sembrava ci fosse una sagoma di unain una. Nel frattempo l'operatività dello scalo è ripresa: alcuni voli in partenza sono stati cancellati, altri sono partiti con pesanti ritardi.

Bologna , 18 aprile 2024 – fuoco e tanto fumo si sono sviluppati da un cassonetto dato alle fiamme, ieri sera in via Zaccherini Alvisi, una traversa di via Massarenti, poco distante dall’ospedale Sant’Orsola. Sono stati alcuni passanti , intorno alle ...

pistola trovata in una valigia durante i controlli all' Aeroporto di Bologna : scalo chiuso per ragioni di sicurezza, voli dirottati o cancellati. Ma era un falso allarme

Momenti di paura al l’aeroporto Marconi di Bologna , rimasto chiuso nel pomeriggio del 13 maggio per oltre un’ora, dalle 15 alle 16.15 circa, per motivi di sicurezza. Una decisione che ha spaventato i presenti all’interno della struttura e che ha ...

Bologna, chiuso l’aeroporto per un allarme pistola: ma era solo un errore dei macchinari di controllo - bologna, chiuso l’aeroporto per un allarme pistola: ma era solo un errore dei macchinari di controllo - Momenti di paura all’aeroporto Marconi di bologna, rimasto chiuso nel pomeriggio del 13 maggio per oltre un'ora, dalle 15 alle 16.15 circa, per motivi di ...

Aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza dopo il ritrovamento di una pistola, poi il dietrofront: «Errore di lettura» - Aeroporto di bologna chiuso per sicurezza dopo il ritrovamento di una pistola, poi il dietrofront: «Errore di lettura» - È tornato in attività l'Aeroporto Marconi di bologna, dopo due ore di stop, seguite a un allarme sicurezza scattato nel primo pomeriggio È tornato in attività l'Aeroporto Marconi di bologna, dopo due ...

Aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza, segnalata pistola all’interno di una valigia - Aeroporto di bologna chiuso per sicurezza, segnalata pistola all’interno di una valigia - L'aeroporto di bologna è stato chiuso per sicurezza: trovata una pistola in una valigia, ma si è trattato di un falso allarme.