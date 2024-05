Denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - Denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - Barbara Ciricosta, madre della 18enne annegata nel fiume Lao, in Calabria: “La scuola non ci ha spiegato niente. Mia figlia era già caduta in acqua e voleva andare via” ...

Bollate, fermati due autobus per le gite scolastiche e multato trasportatore di rifiuti irregolare - La Polizia locale di Bollate ha fermato due autobus per le gite scolastiche delle scuole cittadine e un autocarro che trasportava rifiuti non in regola. Riposo ridotto del conducente e guida senza

Bus con una scolaresca in gita: almeno 11 morti per un incidente - Indonesia, scontro tra autobus e auto: morte 11 persone 12 maggio 2024 Almeno 11 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus un'auto e una moto nella provincia… Leggi ...