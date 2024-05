Bocciati i violenti e gli scrittori piagnoni | le pagellone del Salone del Libro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Finalmente capisco la differenza tra temperatura reale e temperatura percepita, la sensazione di sentire più freddo o più caldo rispetto ai gradi segnati dal termometro, per via dell'umidità o di qualche altro fattore. Qui aldeldi Torino è infatti palpabile la differenza tra il dentro e il fuori, tra ciò che accade davvero e ciò che ti vogliono far credere. Sabato pomeriggio, mentre i manifestanti pro Palestina cercavano invano di forzare il blocco per entrare di prepotenza all'interno del Lingotto, con conseguenze caotiche e rischio per l'incolumità altrui facilmente immaginabili, all'interno tanti cittadini che avevano pagato il biglietto passeggiavano tra gli stand a comprare libri, in coda per ascoltare l'autore preferito o per il firmacopie. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di ...