Blinken | il ritardo negli aiuti all’Ucraina ha avuto un costo  

"A Gerusalemme ho incontrato il premier israeliano Benyamin Netanyahu sugli sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi e sull 'imperativo di sostenere l'aumento degli aiuti ai civili in tutta Gaza". Lo ha ...

Il premier israeliano Netanyahu ripete: “Entreremo a Rafah e annienteremo Hamas , con o senza un accordo”. Ma Washington ribadisce il no ad un’operazione di terra, mentre si stringe per l’accordo sulla tregua. La Casa Bianca sta considerando di ...

Colloquio tra Blinken e Gallant per evitare l’offensiva a Rafah. Per il Nyt Sinwar si trova a Khan Younis - Colloquio tra blinken e Gallant per evitare l’offensiva a Rafah. Per il Nyt Sinwar si trova a Khan Younis - blinken ha ''sottolineato la necessità urgente di proteggere i civili e gli operatori umanitari a Gaza''. Secondo il New York Times, il leader di Hamas Yahya Sinwar è nascosto nei tunnel più a nord Il ...

Gaza, l’ammissione degli Stati Uniti: “Nella Striscia uccisi più civili che terroristi” - Gaza, l’ammissione degli Stati Uniti: “Nella Striscia uccisi più civili che terroristi” - Il segretario di Stato americano Antony blinken parla alla Cbs. E conferma lo stop di invio di bombe ad alta carica. Israele prosegue l’operazione su Rafah ...

Raid israeliani su Gaza: Israele tira dritto e rischia rottura con Usa - Raid israeliani su Gaza: Israele tira dritto e rischia rottura con Usa - Ascolta articolo - Nuovi attacchi delle IDF nella Striscia di Gaza suscitano preoccupazioni umanitarie e richieste di diplomazia da parte degli Stati Uniti In una serie di operazioni notturne, le Fo ...