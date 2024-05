Blinken a Gallant | no a operazione Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 13 maggio 2024) 8.50 Il Segretario di Stato americanoha ribadito al ministro della Difesa israelianol'opposizione degli Stati Uniti a un'offensiva militare di terra a. In un colloquio telefonico,ha "sottolineato l'urgenza di proteggere civili e operatori umanitari a Gaza",si legge in una nota del Dipartimento di Stato.ha chiesto adi"garantire ingresso e distribuzione degli aiuti a Gaza".ha anche ribadito l'impegno Usa per la sicurezza di Israele e l'obiettivo condiviso della sconfitta di Hamas