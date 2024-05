Bimba di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull - è grave

Bimba di 2 anni e mezzo azzannata da pitbull - è grave Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove sono ...

