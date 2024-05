Bimba di 2 anni e mezzo azzannata da pitbull - è grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una bambina di 2è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere statada unmentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giov, in provincia di Milano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Laè stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella. La zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giove l'Ats. Ilsi trova adesso rinchiuso in un canile.