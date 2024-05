(Di lunedì 13 maggio 2024) Troppo ‘ghiotte’ per il Pd locale, le dichiarazioni di Diego, presidente del consiglio comunale, irritato e indignato per la scelta ‘dissennata’ della giunta di promuovere, senza alcuna concertazione, il Cycling Festival e blindare il lungomare per un intero fine settimana, per non metterci il carico. Tanto più che"è un nostro ex iscritto" precisa la segretaria Pd. Sulla scorta del j’accuse diverso i suoi, "la riflessione sorge spontanea: alla prima difficoltà la maggioranza si scioglie come neve al sole". "parla di mancanza di comunicazione tra la giunta e i componenti della maggioranza che a suo dire, non erano a conoscenza della tre giorni di ciclismo – rileva il Pd elpidiense – per poi chiedere un cambio di marcia della giunta sui temi più caldi, parlando di assessori più impegnati ...

Bici in centro, il Pd all’attacco di Tofoni - bici in centro, il Pd all’attacco di tofoni - Il presidente del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio critica la giunta per la mancanza di concertazione riguardo al Cycling Festival, evidenziando problemi di comunicazione e inefficienze nell'a ...

Cycling festival, il lupiano Tofoni: "No a strade chiuse per le bici" - Cycling festival, il lupiano tofoni: "No a strade chiuse per le bici" - Il lungomare di Porto Sant'Elpidio chiuso per il Cycling Festival, scatena l'ira di esercenti e residenti per i mancati affari. Il presidente del consiglio comunale critica l'amministrazione per la sc ...

Lo strigliata di Tofoni alla giunta Ciarpella: «Gara ciclistica sul lungomare, scelta scellerata. Chiedo scusa io alla città» - Lo strigliata di tofoni alla giunta Ciarpella: «Gara ciclistica sul lungomare, scelta scellerata. Chiedo scusa io alla città» - PORTO SANT'ELPIDIO - Le sorprendenti dichiarazioni del presidente del consiglio: «Io ricopro un ruolo di rappresentanza a tutela di tutta la realtà cittadina e non ero minimamente a conoscenza di tale ...