Biblioteche scolastiche | docente del Cardarelli ospite a ’Tutti in classe’

(Di lunedì 13 maggio 2024) La trasmissione radiofonicainin onda stamani alle 10.30 su Rai Radio1 racconterà i luoghi protagonisti al Salone del libro di Torino: le, luoghi strategici perché dedicati alla promozione della lettura e più in generale alla didattica. Fra gli ospiti della puntata Sergio Chiericial liceo ’’ di Spezia, Caterina Spezzano (coordinatrice Istruzione per la promozione della lettura per il Ministero), e docenti Francesco Sindoniall’Ic ’Poidomani’ di Modica (Ragusa).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.D.G. n. 221 del 15/03/ 2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del fondo per la promozione della lettura , della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per l’anno ...

Caserta. Il Ministero della Cultura ha dato il via libera alle istanze per accedere al fondo per la promozione della lettura , della tutela e della valorizzazione del patrimonio, in favore di sistemi bibliotecari e Biblioteche scolastiche . È stato ...

C'è tempo fino alle ore 12 del 3 maggio per partecipare al bando finalizzato all’assegnazione delle risorse del fondo per la promozione della lettura , della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per l’anno 2024. L'articolo ...

A Edimburgo donati alle scuole libri Pimpa e Geronimo Stilton - A Edimburgo donati alle scuole libri Pimpa e Geronimo Stilton - Su iniziativa della Farnesina, l'Istituto italiano di cultura di Edimburgo ha donato a biblioteche scolastiche e associazioni copie dei libri di Pimpa e Geronimo Stilton, in italiano e in inglese, per ...

Ventisei attività di lettura ad alta voce in 39 lingue nelle biblioteche altoatesine - Ventisei attività di lettura ad alta voce in 39 lingue nelle biblioteche altoatesine - Nel mese di maggio e in occasione della Giornata internazionale della diversità culturale. Protagonisti saranno studenti, insegnanti, volontari e addetti ai lavori ...