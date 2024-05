Bff in recupero dopo il crollo di venerdì - 26% Bankitalia contesta classificazioni dei crediti e stipendi e blocca i dividendi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rimbalza Bff in Piazza Affariildiscorso a seguito dei rilievi disulle remunerazioni e del blocco alla distribuzione del dividendo disposto da quest’ultima. Il titolo sale dell’11% con una capitalizzazione tornata a 1,7 miliardi di euro,aver chiusocon un calo di oltre il 26%. La scorsa settimana la Banca d’Italia hato la distribuzione dei, al termine delle sue indagini, la vigilanza ha formalizzato “un rilievo di conformità sull’attuale classificazione deipubblici, sulla governance e sulle prassi aziendali della Banca in materia di remunerazione, con particolare riferimento ad alcune previsioni contrattuali riferibili all’amministratore delegato”. L’attività ...

Fallout: cosa succede al resto del mondo dopo l’apocalisse nucleare - Fallout: cosa succede al resto del mondo dopo l’apocalisse nucleare - Quella rappresentata dalla saga di Fallout rimane una delle più convincenti realtà post-apocalittiche mai messe in scena. Le wasteland in cui ...

Consiglio regionale, consegnata progettazione Auditorium Calipari - Consiglio regionale, consegnata progettazione Auditorium Calipari - Reggio Calabria - Prosegue la procedura relativa alla ricostruzione dell'Auditorium 'Nicola Calipari' e delle aree di pertinenza del Consiglio regionale a Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, lo Studio ...

'Dramma senza fine a Rio Grande do Sul', il Brasile in allerta - 'Dramma senza fine a Rio Grande do Sul', il Brasile in allerta - "A Rio Grande do Sul è un dramma senza fine. Continua a piovere e il livello dei fiumi non smette di salire: il lago Guaiba potrebbe raggiungere il record di cinque metri e mezzo entro il pomeriggio.