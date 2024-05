Bff Bank rimbalza in Borsa dopo il crollo di venerdì

(Di lunedì 13 maggio 2024)Bff in Piazza Affariildiscorso a seguito dei rilievi diitalia sulle remunerazioni e del blocco alla distribuzione del dividendo disposto da quest'ultima. Il titolo sale oggi quasi del 10,5% a 8,92 euroaver chiusocon un calo di oltre il 26%.

Seduta positiva per Tokyo mentre Hong Kong è in territorio negativo e le piazze cinesi appaiono poco mosse

Borsa: Milano intorno alla parità, giù Leonardo, bene Diasorin - Borsa: Milano intorno alla parità, giù Leonardo, bene Diasorin - Appare nervosa Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che oscilla a cavallo della parità, tra un calo dello 0,05% a 34.636 punti e un rialzo dello 0,14% a 34.707 punti. (AN ...

Borsa Milano, avvio piatto, prosegue rally Diasorin, rimbalza Bff bank - Borsa Milano, avvio piatto, prosegue rally Diasorin, rimbalza Bff bank - MILANO (Reuters) - Avvio piatto a Piazza Affari in un contesto di generale consolidamento sui mercati azionari. Chiude debole stamani la borsa di Tokyo penalizzata dalla cautela degli investitori sui ...