Beyoncé rivela i segreti della sua hair routine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo aver presentato al mondo la sua ultima creazione imprenditoriale per la cura dei capelli,ha mostrato via social com’è strutturata la suando i suoi preziosidi bellezza.ha lanciato da pochissimo il suo brand per la cura dei capelli, un progetto che le sta particolarmente a cuore e nato proprio perché lei, nel saloon di bellezza, ci è cresciuta. Sua madre, una parrucchiera, ha lavorato per anni a contatto con le chiome più disparate eè cresciuta in quell’ambiente, da sempre curiosa e desiderosa di realizzare prodotti pensati per ogni esigenza.. Crediti: Ansa – VelvetMagOgni capello è diverso e necessita di accurati prodotti e accessori che ne esaltino il potenziale e soprattutto ne ...

Beyoncé mostra i suoi capelli naturali e la sua hair routine (da bionda) ben collaudata - La domanda è soltanto una: quali sono i suoi segreti per capelli in tale stato di grazia nonostante tinta e uso frequentissimo di strumenti a caldo Con nostra immensa gioia, Beyoncé li ha svelati in ...