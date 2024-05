Beve un drink con gli amici al bar | colpita da lesione cerebrale - non riesce più a camminare

Aveva la camicia già sporca di sangue prima dell’arresto a Miami Matteo Falcinelli , il 25enne di Spoleto che nella notte tra il 24 il 25 febbraio scorso è stato fermato con violenza dalla polizia e trattenuto poi per 13 minuti, legato mani e ...

Distillare altitudini può essere un nuovo modo di leggere il territorio, rendendolo riconoscibile anche a partire da un drink - Distillare altitudini può essere un nuovo modo di leggere il territorio, rendendolo riconoscibile anche a partire da un drink - «Eravamo quattro amici al bar…». Inizia così, più o meno ricalcando l’incipit della canzone cantata nel 1991 da Gino Paoli, il racconto di Marco Vidori sulla nascita di Spiriti Liberi, l’azienda di ...

Dopo il diploma pascola il gregge, la storia del pastore per passione: «Seguo il mio cuore e sono felice» - Dopo il diploma pascola il gregge, la storia del pastore per passione: «Seguo il mio cuore e sono felice» - Lui è giovane, è diplomato e ha deciso di seguire il suo cuore, ovvero una passione che prosegue nel solco avviato dal nonno. Si sveglia prima dell'alba per fare il pastore e ...

