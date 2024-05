Bergamo - accoltellata dal compagn - si salva chiamando il Soccorso Alpino

(Di lunedì 13 maggio 2024)dalo nel corso di una escursione in montagna, sii soccorsi Una donna di 24 anni è stata trovata ferita a terra in una zona boschiva tra Casnigo e Leffe, in provincia di. Inizialmente si pensava che fosse caduta, ma in seguito è emerso che la donna era statadal suoo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ucraina e ilo, un 36enne romeno, si trovavano in zona per un’escursione quando, tra i due, sarebbe scoppiata una lite. L’uomo avrebbe poi aggredito la donna con un coltello, ferendola gravemente. Leggi anche: Denise Pipitone, la madre: «C’è una ragazza straordinariamente simile a lei» Nonostante le ferite, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi: ...

