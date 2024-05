BENVENUTA NUOVA 600 HYBRID

(Di lunedì 13 maggio 2024) • La600è dotata di tecnologia ibrida avanzata adatta a tutti: il cliente potrà vivere un'esperienza di guida elettrica senza modificare il proprio stile di guida. • Il nuovo motore MHEV Mild-garantisce: consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e una migliore dinamica del veicolo. • Motore 1.2 Puretech 100 CV (74kW) Il motore MHEV che equipaggia laFiat 600èla massima espressione della tecnologia e assicura comfort e prestazioni.Grazie a questa tecnologia avanzata, la600offre un’esperienza di guida estremamente luida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma ...

“Compromesso ideale tra l’auto per la famiglia e il veicolo dalla spiccata agilità urbana”. È così che la Losanga presenta e sintetizza la Symbioz , il nuovo modello di segmento C, quello sul quale si concentra l’offensiva di prodotto del ...

Due mostri sacri del cinema statunitense sono i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Fiat 500e negli Stati Uniti - Due mostri sacri del cinema statunitense sono i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Fiat 500e negli Stati Uniti - Due mostri sacri del cinema statunitense sono i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Fiat 500e negli Stati Uniti ...

Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita nuova a Verdello - Fiat 500 1.0 hybrid Dolcevita nuova a Verdello - Annuncio vendita Fiat 500 1.0 hybrid Dolcevita nuova a Verdello, Bergamo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Audi A3 allstreet, alla guida dell’inedito crossover da città - Audi A3 allstreet, alla guida dell’inedito crossover da città - La nuova A3 allstreet è già disponibile con motori diesel e benzina —2.0 (35) TDI 150 cavalli e 1.5 (35) TFSI 150 cavalli, con tecnologie mild-hybrid a 48 Volt — a partire da 39.500 euro, oppure con ...