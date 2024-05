Bento all’Inter - l’esperto Piva | Athletico Paranaense? Occhio al presidente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024)piace tantissimo, che vorrebbe portarlo a Milano per la prossima stagione. A parlarne Daniel, giornalista di Globo Esporte Paranà ed esperto delle questioni legate all’. NON FACILE ? Danielsi esprime sul portiere cercato d: «è ora il nome più popolare tra quelli delle papabili cessioni. Il Benfica ci aveva già provato l’anno scorso, ma le proposte furono respinte. Petraglia ha già rifiutato una proposta da 15 milioni di euro per il giocatore. L’atleta sogna di andare in Europa, ma molto dipenderà dalle offerte future affinché la trattativa possa concludersi». PERSONALITÀ ?descrive ildell’...