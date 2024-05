In questi due anni le regioni frontaliere della Russia si sono abituate a vivere sotto continui attacchi di missili e droni. Particolarmente colpita è la regione di Belgorod : alla vigilia delle elezioni presidenziali i bombardamenti da parte ...

Belgorod, la città russa dove i palazzi crollano da soli - The post Belgorod, la città russa dove i palazzi crollano da soli appeared first on ...

Kiev, colpiti siti energetici a Belgorod e Lipetsk - ...nelle regioni di Belgorod e Lipetsk, nella Russia occidentale non lontano dal confine ucraino. "Le esplosioni hanno avuto luogo presso il terminale petrolifero Oskolneftesnab, vicino alla città di ...