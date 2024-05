BCC Milano | l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2023 e lancia la nuova Fondazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Domenica 12 maggio a Carugate si è costituitagenerale deidi BCC, con la presenza di 3.057(1.163 in proprio e 1.894 per delega).hato ilche registra un utile netto di 71 milioni di euro, il più alto della storia della banca, in aumento del 65% rispetto a quello già rilevante conseguito nell’esercizio 2022. “Siamo fieri di aver presentato ai nostriuna banca in piena salute, una cooperativa di credito solida e redditizia – ha dichiarato il direttore generale Giorgio Beretta –. L’esercizio, che ha certamente beneficiato anche delle condizioni favorevoli di mercato, proietta la nostra banca in una ...