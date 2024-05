Basta con i martiri dell’informazione L’opinione di Merlo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Forse è arrivato il momento per piantarla definitivamente con i “” e le “vittime” della libera informazione, della libertà di parola, della libertà di espressione e della democrazia. Si può ancora dirlo senza essere tacciati di essere autoritari, semi fascisti, illiberali e anti democratici? Detto con altre parole, ma quando finisce questa triste, noiosa e grottesca litania? Una noia che cresce in modo esponenziale per un solo motivo, e di fondo. E cioè, stiamo parlando di professionisti con contratti milionari che trascorrono le loro giornate negli studi televisivi o nelle redazioni giornalistiche a denunciare il clima illiberale, dispotico, anti costituzionale, semi dittatoriale e pseudo fascista che caratterizza il sistemae politico nel nostro Paese. E, quotidianamente, blaterano senza pudore sulla riduzione della libertà ...

