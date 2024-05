Basket serie D | Despar 4 Torri a segno Batte Baricella soffrendo

(Di lunedì 13 maggio 2024)5953 Parziali: 9-19; 30-35; 40-41: Bianchi 12, Caselli 2, Leprotti, Pusinanti 1 (c), Beccari 9, Gavagna, Bertocco 7, Bonfà n.e., Verrigni 12, Ghirelli L. 6, Salih 10. All.: Villani. BIANCONERIBA: Misciali 2, Legnani (c) 4, Minozzi G. 3, Tugnoli 2, Sitta 16, Pedrielli 9, Fiore 2, Poli 8, Coppola n.e., Martinelli 5, Giordani 2, Tanchella. All.: Minozzi M. Arbitri: Rossi, Di Marino. Un’altra partita in pieno clima playoff, e un’altra occasione che lanon fallisce. Dopo Granarolo anche, vincitrice in settimana contro la capolista Argenta, si deve piegare ai granata del rientrante Verrigni, che piazza con Salih il break decisivo dopo un lungo inseguimento: a due giornate dal ...

