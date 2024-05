Basket - in serie C una buona Pallacanestro Femminile Pisa espugna Montecatini

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Bella vittoria della, sul campo della PF, nella terza giornata di ritorno della seconda fase del campionato diC, orientata alla salvezza. Contro una squadra che aveva finora vinto tre volte su tre, nel corso della stagione, le ragazze di Stefano Zari sono scese in campo determinate per vincere ed hanno strappato nei quarti dispari, controllando nel finale un risultato mai in discussione. LA CRONACA – Scese in campo con Sereni, Benedettini, Selmi, Nannini e Garruto, le biancorosse sono subito partite al top, con un 9-0 frutto dei canestri di tutte le componenti del quintetto. Dopo una reazione delle padrone di casa, la PFha continuato a macinare gioco, chiudendo il primo periodo in vantaggio ...

Scontri fuori dal Del Duca, arrivano i primi provvedimenti: 4 tifosi dell'Ascoli arrestati - Scontri fuori dal Del Duca, arrivano i primi provvedimenti: 4 tifosi dell'Ascoli arrestati - Identificati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. I tafferugli venerdì sera in seguito alla retrocessione della squadra in serie C ...

Brescia Oggi: “Feralpisalò in C. L’ex Palermo Felici verso l’addio, piace a due club di serie A” - Brescia Oggi: “Feralpisalò in C. L’ex Palermo Felici verso l’addio, piace a due club di serie A” - L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul mercato delle rondinelle con l’ex rosa Felici verso la partenza. La Feralpisalò ha chiuso malinconicamente il primo campionato di B, e ora deve far ...

Le due facce della serie B: delirio Como che va in A, l’Ascoli retrocede in C - Le due facce della serie B: delirio Como che va in A, l’Ascoli retrocede in C - L’ultimo turno in cadetteria regala i verdetti finali, lariani che ritrovano la massima serie, bianconeri che scendono di categoria Sono passati 21 anni ...