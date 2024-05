Basket - Fip | Datome nuovo coordinatore delle Nazionali maschili

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è tenuto oggi, presso il Salone d’Onore del Coni, il Consiglio Federale Fip presieduto da Giovanni Petrucci. Prima dell’avvio dei lavori, il Presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno rappresentato la propria vicinanza a lui e alla moglie dopo l’incidente automobilistico che ha coinvolto entrambi il 6 aprile scorso. Il Presidente ha relazionato il Consiglio Federale sull’incontro avuto giovedì scorso con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi circa l’istituzione di un’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche. Durante l’incontro, al quale ha partecipato il Presidente della LegaSerie A Umberto Gandini, è stata riscontrata da parte del Ministro la volontà di prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso della discussione. Le parti in causa si aggiorneranno una volta ricevuta la ...

