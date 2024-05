Basket A2 - la classifica | dieci punti di vantaggi - mancano sette partite

(Di lunedì 13 maggio 2024) SERIE A2 OLD WILD WEST Sella Cento-Umana Chiusi 62-47 Luiss Roma-Moncada Energy Agrigento 85-61 HDL Nardò-Benacquista Assicurazioni Latina 66-60Sella Cento............................34 HDL Nardò..................28 Umana Chiusi........................24 Luiss Roma.............................22 Moncada Agrigento...............18 Benacquista Latina.................16 Prossimo turno: Moncada Agrigento-Latina, Sella Cento-Luiss Roma, Umana Chiusi-HDL Nardò Chiusi e Luiss hanno una gara in meno.

La situazione. Chiusi a 8 punti con una gara in meno - La situazione. Chiusi a 8 punti con una gara in meno - Nella Serie A2, la lotta per la salvezza si fa intensa. sella Cento in testa, seguita da Hdl Nardò e Umana Chiusi. Prossimo turno cruciale.

Poule salvezza, la Benacquista Latina riparte da Cento - Poule salvezza, la Benacquista Latina riparte da Cento - BASKET Si alza il sipario sulla “fase salvezza” del campionato di serie A2 di basket (girone verde), la terza ed ultima parentesi di ...

Basket A2, Nardò attende Agrigento, al via il Girone salvezza - Basket A2, Nardò attende Agrigento, al via il Girone salvezza - LECCE - Mancano poche ore, pochi allenamenti, e poi HDL Nardò inizierà questa terza fase importantissima della sua stagione sportiva.