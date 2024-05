Barzanò - una settimana dedicata a libr - letture e scrittura | torna il Book Festival

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Lecco), 13 maggio 2024 - Un’interaalo, alla narrazione, allae lettura. Incontri con scrittori, attività per bambini e ragazzi, una mostra sull’arte del Kintsugi con visita guidata, il corso die lo slam poetry. Da sabato 18 a domenica 26 maggio,con la seconda edizione, unadi iniziative diffuse sul territorio comunale dedicate alo, alla lettura e alla narrazione. Organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di, che coinvolgono diverse realtà locali con eventi mirati e pensati su misura. Il programma si articola in una ventina di eventi, una parte dei quali ...

Barzanò, una settimana dedicata a libri, letture e scrittura: torna il Book Festival - Barzanò, una settimana dedicata a libri, letture e scrittura: torna il Book Festival - Per la seconda edizione, una ventina di appuntamenti e corsi a ingresso libero da sabato 18 a domenica 26 maggio ...

Settimana delle Culture: a Palermo convegni, libri e due mostre - settimana delle Culture: a Palermo convegni, libri e due mostre - La settimana delle Culture è pronta a varare la sua tredicesima edizione, conferma la sua una grande attenzione per il territorio, coinvolge realtà del mondo dell’arte, istituzioni ed enti privati. Ne ...

Vesuvio Oplonti, battuta Cerignola: Ora testa ai play off - Vesuvio Oplonti, battuta Cerignola: Ora testa ai play off - La Vesuvio Oplonti Volley chiude la fase regolare del campionato di serie B2 con un successo che conferma la seconda posizione in classifica.