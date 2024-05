Baronissi - Petta | Investimenti decisivi per l’edilizia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Il nostro programma elettorale poneresidenziale pubblica al centro delle priorità per il benessere dei nostri concittadini. Con un piano straordinario quinquennale, ci proponiamo di riqualificare gli alloggi esistenti, garantendo manutenzione e efficientamento energetico. Parallelamente, attraverso interventi di Housing Sociale, creeremo nuove opportunità abitative, come delineato nella sezione “Le Grandi Opere Strategiche”.” ha affermato il candidato sindaco di, Anna. La stessa ha poi proseguito: “In linea con questa visione, abbiamo previsto la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Acer per istituire uno sportello comunale dedicato alla risoluzione delle problematiche degli alloggi popolari, assicurando un supporto diretto e tempestivo ai cittadini., già dotata di ...