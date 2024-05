Baronissi - apre il primo bagno pubblico autopulente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 13 maggio 2024) È stato installato in Largo dei Ferrovieri, a, il. Un modello tecnologicamente avanzato, in grado di garantire una costante e capillare igienizzazione ad ogni utilizzo, che risponde alla necessità dell’Amministrazione di fornire un servizio utile alla comunità. Il nuovoè già in funzione ed ha un uso facile ed intuitivo. Il costo simbolico del servizio è di venti centesimi. “I servizi igienici pubblici rappresentano un servizio essenziale e sono indispensabili per migliorare vivibilità e decoro della città. La struttura installata è altamente tecnologica, totalmente accessibile per i portatori di disabilità e garantisce igiene e sicurezza.” sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante. Il nuovo WC prevede ad ogni utilizzo la ...