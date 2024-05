Bari - minorenni prostitute | dieci arresti grazie al coraggio di una madre

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildi unaha fatto scoprire la trappola, l’inganno, lo sfruttamento. Ridotte aper il piacere di uomini che volevano profittare di, di ragazze dell’età delle loro figlie. In manette, fra, Roma, Trani e Lecce, quattro donne e due uomini. Sono accusati di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato la prostituzione di tre ragazze. Ai domiciliari anche due clienti, di 47 e 42 anni, consapevoli della minore d’età delle ragazze. Per un terzo cliente, di 55 anni, è stato disposto l’obbligo di dimora. Stessa misura cautelare anche nei confronti di un 45enne barese, gestore di una struttura ricettiva che metteva a disposizione degli appuntamenti per prostituirsi. Le indagini sono state avviate nel marzo di due ...

Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. E’ stata la denuncia di una mamma a far scattare l’indagine degli agenti della Squadra Mobile di Bari ...

Dieci misure cautelari per soggetti sospettati di aver fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. È...

Bari e Bat, accusa: sfruttamento della prostituzione minorile, sei arresti - bari e Bat, accusa: sfruttamento della prostituzione minorile, sei arresti - Tre studentesse baresi di 16 anni in un giro di escort di lusso, tra i clienti arrestati un avvocato e un imprenditore. Una mamma ha fatto scattare le indagini ...

Bari, sfruttamento della prostituzione di minorenni: 10 arresti - bari, sfruttamento della prostituzione di minorenni: 10 arresti - (LaPresse) Avrebbero indotto alla prostituzione tre ragazze minorenni. Dieci persone, tra cui 4 donne, sono state arrestate dalle squadra ...

Prostitute minorenni in hotel di lusso, il giro delle 16enni scoperto grazie alla denuncia di una mamma: «Coi soldi abiti e cene costose» - Prostitute minorenni in hotel di lusso, il giro delle 16enni scoperto grazie alla denuncia di una mamma: «Coi soldi abiti e cene costose» - Prostitute minorenni per clienti facoltosi in hotel di lusso. Il giro, che coinvolgeva tre ragazzine, è stato scoperto grazie ai sospetti della mamma di una di loro, appena 16enne, che ...