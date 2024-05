Barca s’incendia in mare a Porto San Giorgio - salvi per miracolo i due occupanti | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024)San(Fermo), 13 maggio 2024 - Insieme ad un amico aveva messo inla sua imzione per condurla fino al posto d’attracco che ha nelturistico. Poco dopo aver acceso il motore, però, hanno udito uno scoppio e sono divampate le fiamme. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11,30, sulla costa sangiorgese, nel tratto nord che confina con Lido di Fermo, all’altezza del grattacielo. Appena superati gli scogli, poche decine di metri dalla riva, lada didi cinque metri, di proprietà Gabriele Zurlini, un noto rivenditore di imzioni sangiorgese, è andata in fiamme.Zurlini e il suo amico, grandi esperti di, hanno subito capito il rischio che stavano correndo e si sono tuffati in acqua per poi ...