imbarcazioni in fiamme a Isola Sacra , lungo il Tevere: un vasto Incendio si è verificato nel cantiere nautico di Fiumicino ( Roma ). Non ci sarebbero feriti

Paura a Fiumicino per un incendio che all'alba di oggi, lunedì 13 maggio, ha colpito quattro imbarcazioni di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri. Un rogo avvenuto alle 5.40 del mattino al civico 121 di via della Scafa, all'interno di un ...

In fiamme barca da diporto, due si salvano gettandosi in mare - In fiamme barca da diporto, due si salvano gettandosi in mare - Un'imbarcazione da diporto di circa 5 metri è stata avvolta dalle fiamme, stamattina intorno alle 11.30, mentre si trovava davanti alla costa di Porto San Giorgio (Fermo), al confine con Lido di Fermo ...

Barca in fiamme dietro gli scogli: la colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza AGGIORNAMENTI IN CORSO - barca in fiamme dietro gli scogli: la colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza AGGIORNAMENTI IN CORSO - FERMO - Allarme questa mattina sul tratto di mare al confine fra Lido di Fermo e Porto San Giorgio per un’imbarcazione avvolta dalle fiamme. La barca si trovava appena dietro gli scogli, a ...

