Barberis Canonico debutta su Myvisto

(Di lunedì 13 maggio 2024) VIVIAMO IN UN’EPOCA SEGNATA da un cambiamento vorticoso, un tempo in cui l’intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo i confini della creatività. In questo contesto, uno dei lanifici più antichi al mondo è anche uno dei più attivi nel lanciare iniziative mirate a celebrare quel mix sapiente fra tradizione e innovazione che oggi è cruciale per la sopravvivenza del ‘made in Italy’. Parliamo di Vitaledi Pratrivero (Bi), lanificio la cui vicenda storica affonda le proprie radici nel lontano Seicento: a confermarlo, il ‘quinternetto delle taglie’, prezioso documento risalente al 1663, che descrive la cessione al duca di Savoia di una ‘saia grisa’ da parte di Ajmo Barbero e testimonia, per la prima volta, l’esistenza di un’attività laniera all’interno del laboratorio di famiglia. Il documento riferisce, inoltre, di una ...