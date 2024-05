(Di lunedì 13 maggio 2024) Il consiglio direttivo delladeldiscuterà la possibilità di riprendere i tagli del tasso di riferimento nella prossima riunione di politica monetaria del 27, dopo averlo lasciato invariato la scorsa settimana. Lo ha detto la governatrice dell'istituto, Victoria Rodríguez. Giovedì scorso, con decisione unanime dei suoi dirigenti, l'istituto ha mantenuto il tasso all'11%, dopo averlo tagliato di 25 punti base a marzo, prima riduzione dall'inizio del ciclo di stretta monetaria a metà del 2021. Rodríguez ha spiegato che l'intenzione è di procedere gradualmente con nuovi tagli, tenendo conto delle prospettive di inflazione. "La possibilità di riprendere i tagli dei nostridi riferimento sarà uno dei punti in discussione", ha affermato, aggiungendo che la riduzione potrebbe essere attuata anche se ...

Banca del Messico, 'possibile taglio dei tassi a giugno' - banca del messico, 'possibile taglio dei tassi a giugno' - Il consiglio direttivo della banca del messico discuterà la possibilità di riprendere i tagli del tasso di riferimento nella prossima riunione di politica monetaria del 27 giugno, dopo averlo lasciato ...

Bbva-Sabadell, se il risiko spagnolo accende gli appetiti europei (e italiani) - Bbva-Sabadell, se il risiko spagnolo accende gli appetiti europei (e italiani) - L’operazione iberica potrebbe dare vita alla quarta banca continentale, a metà tra Intesa Sanpaolo e Unicredit. E soprattutto stimolare, nella seconda parte dell’anno, una serie di consolidamenti. A p ...

Kerzner cresce in Messico e Arabia Saudita - Kerzner cresce in messico e Arabia Saudita - Dopo il successo del primo indirizzo SIRO One Za’abeel a Dubai, Kerzner International Holdings Limited ("Kerzner"), sviluppatore e gestore indipendente di strutture ricettive e residenziali, è fiera d ...