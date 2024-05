Bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull a Milano | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unadi 2è statada un, mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento di Sesto San Giov, in provincia di. La piccola si trova attualmente in un ospedale di Bergamo, dove è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso, in. Coinvolta nel caso anche la zia della, che nel tentativo di sottrarre le nipotine dall’aggressione del cane ha riportato ferite profonde. Per questo motivo è stata trasferita in codice giallo al Niguarda di. La sorellina gemella è illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sesto San Giove l’Ats. Ilsi trova adesso ...