(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentre l’Europa continua a bacchettare l’Italia sul tema, ilha deciso di nonre evitando di regolamentare un settore che è tra i più produttivi del Paese. Gli stabilimentisono da una parte un business diche investono nel settore, e dall’altra sono sostentamento per quelleche traggono il proprio reddito da tale attività commerciale”. Così Giosi, europarlamentare uscente, candidato con Azione nella Circoscrizione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) alle prossime elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno., già vicepresidente della commissione Pesca e membro delle commissioni Trasporti e Turismo e Problemi ...

Roma, 10 maggio 2024 – “ grave che il Governo non abbia ancora emanato il più volte invocato provvedimento legislativo chiarificatore che, non solo salvaguardi la balneazione attrezzata italiana, ma, soprattutto, superi lo stato di caos ...

Balneari, l’allarme di Ferrandino: “Il governo non decide e brucia le speranze di famiglie e imprenditori del Sud” - balneari, l’allarme di Ferrandino: “Il governo non decide e brucia le speranze di famiglie e imprenditori del Sud” - “Mentre l’Europa continua a bacchettare l’Italia sul tema balneari, il governo ha deciso di non decidere evitando di regolamentare un settore che è tra i più produttivi del Paese. Gli stabilimenti bal ...

Caos dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Assobalneari: "Il Governo faccia chiarezza" - Caos dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Assobalneari: "Il governo faccia chiarezza" - Lidi ancora chiusi, regna l'incertezza. Gli imprenditori si dicono comunque ottimisti per la stagione ma chiedono all'esecutivo certezze. "Serve un decreto" dicono ...

Balneari, per Marti (Lega) «Il Sud non ha bisogno della Bolkestein» - balneari, per Marti (Lega) «Il Sud non ha bisogno della Bolkestein» - «Urgente intervenire con una norma che garantisca la continuità delle aziende che operano nel settore turistico ricreativo sulle coste demaniali marittime e metta al riparo i sindaci da eventuali resp ...