Badminton - Giovanni Toti virtualmente ammesso ai Giochi! Sarebbe la prima volta dell’Italia alle Olimpiadi nel singolare maschile

(Di lunedì 13 maggio 2024)è ad un passo daidi Parigi 2024: la BWF, la Federazione Mondiale diha pubblicato l’attuale elenco degli atleti qualificatiprossimeed il nome dell’azzurro è il primo dei tre ammessi in maniera virtuale, ovvero a condizione che vengano confermati dagli altri Paesi i nomi di coloro che si sono qualificati in più di un tabellone. All’azzurro, inizialmente il primo degli esclusi, basterà che venga confermata la multipla qualificazione di uno dei seguenti atleti: il francese Toma Junior Popov (e doppiocon il fratello Christo Popov), il sudcoreano Seo Seung Jae (doppiocon Kang Min Hyuk e doppio misto con Yu Jung Chae) e lo statunitense Vinsion Chiu (doppio ...

