Baby prostitute a Bari, le intercettazioni: «Porta il regalino grosso». Tra i clienti anche un esponente del clan Capriati - baby prostitute a Bari, le intercettazioni: «Porta il regalino grosso». Tra i clienti anche un esponente del clan Capriati - Avevano messo su "una vera e propria squadra di ragazze dedite alla prostituzione", soprannominata dagli stessi indagati "Squad girls": "Ragazze della squadra".

Breaking News delle 14.00 | Israele, Erdogan minaccia Netanyahu - Breaking News delle 14.00 | Israele, Erdogan minaccia Netanyahu - In questa edizione: Israele, Erdogan minaccia Netanyahu. Ucraina, Putin cambia la difesa. Superbonus e sugar tax, ora si tratta. Liguria, interrogato l'imprenditore Spinelli. baby prostitute a Bari, b ...

Bari, prostituzione minorile in strutture ricettive di lusso: 10 arresti - Bari, prostituzione minorile in strutture ricettive di lusso: 10 arresti - Minoranni sfruttate come prostitute a Bari Coinvolte più persone: annunci online e poi incontri in strutture ricettive. A denunciare la madre di una sedicenne Di: Redazione… Leggi ...