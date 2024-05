(Di lunedì 13 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà anche l’ucraina Elina Svitolina, vincitrice di 17 titoli in carriera, tra le giocatrici del, torneo WTA 250 in programma sulla terra rossa siciliana dal 13 al 21 luglio. “Ho sempre sentito parlare in maniera positiva del torneo die non vedo l’ora di venire a giocare per la prima volta al Country Time Club. Ci vediamo il prossimo 15 luglio”, è il messaggio dell’ex numero 3 al mondo recapitato agli organizzatori, il presidente del Country, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, con un video mostrato durante la conferenza di presentazione del torneo presso la sala stampa del Campo Centrale del Foro Italico. Presenti il Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, la capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, il ...

In gara nel prestigioso torneo siciliano, in programma dal 13 al 21 luglio, anche l'ucraina Svitolina ROMA - Ci sarà anche l'ucraina Elina Svitolina, vincitrice di 17 titoli in carriera, tra le giocatrici del Palermo Ladies Open , torneo WTA 250 in ...

Azzurre al Palermo Ladies Open per puntare a Parigi - Azzurre al palermo ladies Open per puntare a Parigi - ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà anche l’ucraina Elina Svitolina, vincitrice di 17 titoli in carriera, tra le giocatrici del palermo ladies Open, torneo WTA 250 in programma sulla terra rossa siciliana dal ...

Tennis, Svitolina sarà la star del torneo di Palermo: "Non vedo l’ora di venire a giocare" - Tennis, Svitolina sarà la star del torneo di palermo: "Non vedo l’ora di venire a giocare" - Il messaggio che l'ex numero 3 al mondo, vincitrice di 17 titoli in carriera, ha voluto recapitare agli organizzatori della 35esima edizione del palermo ladies Open attraverso un video ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa Zheng in due set - Tennis, Internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa Zheng in due set - Qinwen Zheng accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia battendo in due set Naomi Osaka con il punteggio di 6-2, 6-4. La cinese, n.7 del torneo, affronterà la vincente tra Coco Gauff e P ...