Aviaria - virus H5N1 nelle fogne di 9 città del Texas | lo studio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Ildell'influenzarilevatoacque reflue di 9del(Usa) nel periodo tra il 4 marzo al 25 aprile, quando sono stati registrati i focolai dinegli allevamenti bovini e un caso umano. La popolazione interessata è di milioni di abitanti. E' quanto hanno scoperto i ricercatori del Baylor College of Medicine (Houston), in un lavoro in prepubblicazione su 'MedRxiv'. Secondo gli scienziati, "l'analisi del genoma delle sequenze riscontrateacque reflue suggerisce l'origineo bovina dell'ma non è stato possibile escludere altre potenziali fonti, in particolare l'uomo". "La crescente presenza del...