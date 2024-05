(Di lunedì 13 maggio 2024) Continua a far paura l’influenzanegli USA, che dopo il salto di specie è oramai endemica tra i bovini da latte. I controlli e ilsuldell’influenzaH5N1 proseguono. Ilè statoacquadidel(Usa) nel periodo tra il 4 marzo al 25 aprile, quando sono stati registrati i focolai di H5N1 negli allevamenti bovini e un caso umano. L’analisi del genoma – La popolazione interessata è di milioni di abitanti. La scoperta è dei ricercatori del Baylor College of Medicine (Houston), in un lavoro in pre pubblicazione su MedRxiv. Secondo gli scienziati, “l’analisi del genoma delle sequenze riscontrate...

Aviaria, il virus rilevato nelle acque reflue in nove città del Texas. Attesa per il monitoraggio dei Cdc Usa - aviaria, il virus rilevato nelle acque reflue in nove città del Texas. Attesa per il monitoraggio dei Cdc Usa - Continua a far paura l’influenza aviaria negli USA, che dopo il salto di specie è oramai endemica tra i bovini da latte. I controlli e il monitoraggio sul virus dell’influenza aviaria H5N1 proseguono.

Aviaria, virus H5N1 nelle fogne di 9 città del Texas: lo studio - aviaria, virus H5N1 nelle fogne di 9 città del Texas: lo studio - (Adnkronos) - Il virus dell'influenza aviaria H5N1 rilevato nelle acque reflue di 9 città del Texas (Usa) nel periodo tra il 4 marzo al 25 aprile, quando ...

"Non bevete questo latte". L'avvertimento dell'Oms: cosa succede - "Non bevete questo latte". L'avvertimento dell'Oms: cosa succede - A causa della diffusione del virus dell'aviaria tra gli allevamenti bovini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato a consumare soltanto latte pastorizzato: ecco perché ...