Aviaria - gli esperti sicuri | Nuova pandemia vicina Ma anche questa volta l' Italia non è pronta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il virus dell'influenzaH5N1 è stato rilevato nelle acqua reflue di 9 città del Texas (Usa) nel periodo tra il 4 marzo al 25 aprile, quando sono stati registrati i focolai di H5N1 negli allevamenti bovini e un caso umano. La popolazione interessata riguarda milioni di abitanti. E' quanto hanno scoperto i ricercatori del Baylor College of Medicine (Houston), in un lavoro in pre-pubblicazione su 'MedRxiv'. Secondo gli scienziati, "l'analisi del genoma delle sequenze riscontrate nelle acque reflue suggerisce l'origineo bovina dell'H5N1 ma non è stato possibile escludere altre potenziali fonti, in particolare l'uomo". Segui su affarni.it

