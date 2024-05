Aveva accoltellato la moglie | morto in ospedale 88enne Lei salva dopo essersi finta morta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 13 maggio 2024) La tragedia familiare che ha scosso la comunità di Sermoneta la scorsa settimana si è conclusa con un ulteriore evento luttuoso. Franco Mari, il pensionato recentemente arrestato per il tentato omicidio della, è deceduto in. Cronaca degli Eventi L’uomo era piantonato in unromano, dove si trovava ricoverato a seguito delle ferite autoinflittel’aggressione alla. L’udienza di convalida del suo arresto e l’interrogatorio previsti per questa mattina sono stati annullati dal giudice Giuseppe Molfesela conferma del decesso. Il Fattaccio Il conflitto in questione ha avuto luogo nella loro abitazione a Sermoneta. Durante un acceso litigio, l’anziano ha impugnato un coltello e ha attaccato la, infliggendole ferite ...