Avete il diritto di sapere Amici 23 - Petit e quelle parole mai dette prima | tutti si stringono intorno a lui

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel daytime di oggi, 13 maggio, gli allievi di23 si sono lasciati andare ad una serie di confessioni. Ognuno dei finalisti si è aperto rispondendo alla domanda della produzione su quale sia stato il momento più brutto e quello più bello. Primo a prendere la parola Holden: “Il momento più bello? Francesca Tocca. La metterò sia nei ricordi belli che più brutti, perché è stato terribile e bellissimo allo stesso tempo, è stato fare una cosa un po’ lontana da me, mettersi in gioco così tanto è stata proprio una sfida”. >>“La chiamata che aspetto da sempre”. Grande Fratello, il volto del programma cambia vita: arriva il debutto al cinema “Nei più brutti metto lo sbrocco con Rudy: è stato uno sbrocco abbastanza pesante, mi dispiace perché forse era un momento in cui ero particolarmente suscettibile. Sono contento di aver chiarito con lui, è stato un ...