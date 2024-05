Auto contro furgone - tre persone ferite

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tarantini Time QuotidianoE' di tre feriti, di cui uno in codice rosso trasportato al SS. Annunziata, l'incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 13 maggio tra Manduria e Maruggio. Per cause ancora da accertare une un'mobile si sono scontrate. L'uomo di Maruggio è finito in ospedale a Taranto in codice rosso, mentre i due manduriani a bordo dell', sono stati trasportati con lievial Giannuzzi di Manduria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, polizia locale e vigili del fuoco.