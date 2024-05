Aurora aggredisce Cristina a UeD - Maria furiosa | Sto perdendo la pazienza

Uomini e Donne, Aurora ha aggredito Cristina. Maria: “Hai perso la testa” - Uomini e Donne, aurora ha aggredito Cristina. Maria: “Hai perso la testa” - Aggressione a Uomini e Donne: aurora ha dato della poco di buono alla collega Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno ...

Aurora Tropea aggredisce Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Tina e Sperti svelano tutto. M - aurora Tropea aggredisce Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Tina e Sperti svelano tutto. M - Lite e rissa sfiorata a Uomini e Donne tra aurora Tropea e Cristina Tenuta: Gianni Sperti e Tina Cipollari svelano tutto, Maria De Filippi sbotta.

Carabinieri intervengono per sedare due liti, ma vengono aggrediti: arrestati due uomini a Torino - Carabinieri intervengono per sedare due liti, ma vengono aggrediti: arrestati due uomini a Torino - Carabinieri del nucleo radiomobile aggrediti mentre tentano di sedare due liti scoppiate in due diversi punti Torino. Nel corso della nottata, in largo Giulio Cesare, quartiere “aurora”, i militari ...