Atalanta Under 23-Catania | probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 13 maggio 2024) Esordio nei Playoff di Serie C per il, vincitore della Coppa Italia di categoria e per questo - nonostante il tredicesimo posto finale...

Bologna . L’ Atalanta Primavera rimonta il Bologna ma si fa beffare nel finale perdendo 3-2. A partire con il piede letteralmente pigiato sull’acceleratore sono i padroni di casa in una prima frazione di gioco nella quale succede praticamente di ...

Caravaggio. L’Atalanta Under 23 non sbaglia davanti al pubblico di casa e supera il primo turno dei playoff di Serie C, battendo 3-1 in rimonta il Trento . Gli ospiti erano infatti passati in vantaggio dopo appena 6? grazie al tap-in vincente di ...

Caravaggio. L’avventura dell’ Atalanta Under 23 ai playoff di Serie C prosegue. Dopo aver eliminato il Trento, i nerazzurri pareggiano 1-1 contro il Legnago Salus, guidati dalla vecchia conoscenza Atalanta Massimo Donati , e si qualificano al primo ...

Avellino playoff Serie C: sale l'attesa, occhio alle big - Avellino playoff Serie C: sale l'attesa, occhio alle big - La strada per arrivare al traguardo finale dei playoff, che sarà tagliato da una sola squadra il 9 giugno, è ancora lunga e irta di insidie. Dopo i primi due turni della fase a ...

SERIE "C». Play-off: ecco tutti gli accoppiamenti. Inizia la fase nazionale degli spareggi - SERIE "C». Play-off: ecco tutti gli accoppiamenti. Inizia la fase nazionale degli spareggi - Le squadre meglio classificate al termine della "regular season" si confermano vincenti nella seconda fase a gironi dei play-off, tranne la Juve Next Gen che vince a Pescara. Gli accoppiamenti per la ...

Programma e regolamento. Gli accoppiamenti. Si gioca alle 20,30. Oggi biglietti in vendita - Programma e regolamento. Gli accoppiamenti. Si gioca alle 20,30. Oggi biglietti in vendita - Il Perugia affronterà la Carrarese nel primo turno dei Playoff nazionali, mentre le altre squadre qualificate sfideranno avversari di diversi gironi. Le partite si svolgeranno il 14 e il 18 maggio, co ...