Atalanta Roma | senza SVILAR come sarebbe finita? Un 2-1 risicato - il portiere ha evitato LA DISFATTA

Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Ndicka disastroso, Baldanzi senza armi - Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Ndicka disastroso, Baldanzi senza armi - La Roma vede ormai sfumare pure il quinto posto in classifica. La prestazione di ieri con l'Atalanta è stata deprimente per larghi tratti come testimoniano anche i voti dei giornali oggi in edicola. S ...

Mancini, un leader in difficoltà: è arrivato al rush finale senza benzina - Mancini, un leader in difficoltà: è arrivato al rush finale senza benzina - Alla fine le forze sono finite. Gianluca Mancini non ce l’ha fatta ad arginare una Atalanta straripante reduce da una finale di Europa League conquistata appena tre giorni prima e da ...

La Roma s'è spenta: ora è dura - La Roma s'è spenta: ora è dura - La Roma non c’è più, ma la stagione non è (ancora) finita: e dopo l’imbarazzante prestazione di ieri, tenuta viva fino alla fine solo per la casualità di un rigore realizzato da Pellegrini che - mentr ...