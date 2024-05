Atalanta Roma - Guida bocciato per il ‘rigorino’ e il Var non può intervenire

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 13 maggio 2024), il Corriere dello Sport bocciaper l’errore sul rigore assegnato ai giallorossi e il Var non può, il Corriere dello Sport bocciaper l’errore sul rigore assegnato ai giallorossi e il Var non può. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «Definirlo rigorino vorrebbe dire dargli una connotazione. Non