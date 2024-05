Atalanta-Roma - Gasperini | Bravi ma dovevamo chiuderla prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bergamo, 12 maggio 2024 – A pochi giorni dall’impresa di Europa League in casa del Marsiglia – valsa l’approdo in finale – l’si ripete e piega 2-1 lain un match pesantissimo in chiave salvezza. Una vittoria che di riflesso fa felici anche Bologna e Juventus che – appaiate a quota 67 punti – possono festeggiare l’aritmetica qualificazione in Champions League (un traguardo storico per i rossoblu). Tornando a quanto successo al Gewiss Stadium, i neraazzurri sono stati protagonisti di una prova straripante, nella quale ha brillato Charles De Ketelaere, autore di un micidiale uno-due tra il 18’ e il 20’. Un doppio vantaggio poi legittimato da un’importante mole di palle gol (due legni colpiti) e che è stato messo in discussione soltanto al 65’ dal rigore trasformato da Pellegrini. Nonostante il gol, però, i giallorossi non sono più riusciti a ...