Atalanta-Roma 2-1 - le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lasoccombe all’di Gasperini, subisce due gol in pochi minuti e non entra in partita fino a ripresa inoltrata. Non era facile, affrontare i bergamaschi in casa, con l’umore alle stelle per la conquista della seconda finale stagionale, ma sicuramente si poteva e si doveva fare molto di più rispetto a quanto offerto. Pronti via i bergamaschi trovano subito il gol grazie a De Ketelaere, che salta un Mancini ormai agli sgoccioli e mette la palla alle spalle di Svilar. A pochi minuti di distanza arriva anche il raddoppio, l’corre al doppio della velocità dellae grazie ad un’azione ben costruita arriva la doppietta del belga ex Bruges. I primi 45 minuti più meta della ripresa vedono una sola squadra in campo, le occasioni dei nerazzurri di Bergamo sono difficili da contare, e al termine del primo ...